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امريكا تهدف لمحاصرتنا

أشتيه: إصابات "كورونا" تسجل ارتفاعاً غير مقبول وسنشدد الاجراءات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:39 - 21 سبتمبر 2020
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تقارير
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أكد محمد أشتيه رئيس وزراء حكومة رام الله اليوم الاثنين 21/9/2020 ، ان معدلات الاصابة بفيروس "كورونا" ما زالت تسجل ارتفاعاً غير مقبول، نشدد الإجراءات بالأيام القادمة أكثر وأكثر لمنع أي زيادة.

وشدد اشتيه في مستهل جلسة مجلس الوزراء على ان المدرسة لا تولد الفايروسات، المهم السلامة في البيوت وخارجها للطلاب وللكوادر التعليمية.

وبشان التطبيع مع الاحتلال قال: "انفضت الحلقة الأولى من مهرجان التطبيع مع "إسرائيل"، وتأكد ما كنا نقوله: إن السياسة الأمريكية ترمي لمحاصرة القيادة والشعب الفلسطيني والتضييق علينا سياسيا واقتصاديا وماليا، معتبراً ان صاحب الحق قوي، ومن يملك الإرادة والايمان بوطنه وتمسكه بأرضه لا يساوم عليها من اجل المال.

وحيا العرب المؤمنين بفلسطين، وحقها وحريتها واستقلال شعبها، دولا وشعوبا، وسنبقى حماة الأرض والأقصى

وتابع: وقعت جريمة بشعة في وادي النار، مجلس الوزراء يؤكد على تطبيق القانون وحماية الناس وعليه سنوقع كل عقوبة ينص عليها القانون بمرتكبيها.

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