موجة ثالثة لكورونا في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية عودة موجة ثالثة من فيروس كورونا، بعد أن تزايدت الإصابات في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح مدير مركز مكافحة فيروس كورونا في المحافظة، علي رضا زالي، أن إحصائيات اليومين الأخيرين تشير إلى ارتفاع عدد المرضى وهذه الزيادة لا يجب النظر إليها باعتبارها مرحلة انتقالية".

وقال رضا زالي: "تمثل طهران في الوقت الحالي بكل تأكيد منطقة حمراء، وتدل زيادة عدد المرضى على أننا دخلنا إلى المرحلة الثالثة".

وأوضح أن البيانات المتوفرة تفيد بأن الفترة الزمنية بين الموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا كانت قصيرة جدا، بينما كان هناك فاصل أكبر بين الموجتين الأولى والثانية.

وذكر أن مركز مكافحة فيروس كورونا في طهران بعث رسالة إلى وزارة الصحة بطلب لإعادة القيود العامة والإجراءات الاحترازية المرفوعة سابقة لمكافحة انتشار المرض، وخاصة نظام العمل عن بعد.

والسبت قال خبير حكومي في قطاع الصحة الإيراني، إن نحو نصف مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة يتوفون بينما بلغ معدل الوفاة بين من يوضعون على أجهزة التنفس الصناعي 90 بالمئة.

وقال مسعود مرداني خبير الأمراض المعدية وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بمكافحة كورونا لوكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء: "إجمالا يفقد ما بين عشرة و12 بالمئة من مرضى كورونا بالمستشفيات أرواحهم".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن انخفاضا نسبته 20 بالمئة في التزام المواطنين بالإجراءات الصحية ساهم في زيادة عدد حالات العدوى.

وأضاف: "رفعت وزارة الصحة تقريرا مقلقا. التزام الناس الذي كان 82 بالمئة في أسابيع سابقة انخفض إلى 62 بالمئة".

وأشار إلى أن تقرير الوزارة ذكر أن مرضى سابقين التقطوا العدوى مرة أخرى.

وتشهد إيران في الأيام الأخيرة ارتفاعات بالغة للإصابات اليومية بفيروس كورونا حيث بات هذا المؤشر يتجاوز مستوى الـ3000 حالة.