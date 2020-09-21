متطرفون يواصلون اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى

تواصل ما تسمى بجماعات الهيكل اليوم الاثنين 21/9/2020 ، اقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك ، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال .

وقال حراس المسجد الاقصى ان بعض جماعات الهيكل كان يرتدون قميصا يدعو لبناء الهيكل الثالث.

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات أمس الأحد، اقتحامات مكثفة للمجموعات المستوطنين بأزياء خاصة تحت حماية قوات خاصة إسرائيلية، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.

ونشرت ما تسمى بجماعات الهيكل دعوات لحث جميع المتطرفين على اقتحام الأقصى بشتى الوسائل الممكنة خلال الأعياد اليهودية.

وفي سياق متصل، دنست عناصر من شرطة الاحتلال الجامع القبلي، وذلك استجابة لدعوات جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحامات واسعة بالتزامن مع عيد رأس السنة العبرية.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.