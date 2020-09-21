بماذا رد الشاعر الفلسطيني على اغنية "خذني زيارة لتل أبيب"

رد الشاعر الفلسطيني محمود التميمي، على أغنية «خذني زيارة لتل أبيب»، ووضع كلمات اغنيته وهي بعنوان «لا من ملبي ولا مجيب» على نمط الأغنية ولحنها، ولكن بالعربية الفصحى.

وأدى المطرب الفلسطيني عمار حسن الأغنية بصوته ودون موسيقى مرافقة بانتظار تلحينها وتسجيلها، وقال الشاعر التميمي «إن مشاركتي ومبادرتي بوضع الكلمات تمت بصفة شخصية بحتة».

وكتب الفنان حسن على حسابه في فيسبوك حيث نشر الأغنية بشكلها الأولي: «ردا على العمل الفني التافه والمستفز خذني زيارة الى تل ابيب، حبينا نرد عليهم بعمل بعنوان «لا من ملبي ولا مجيب» من كلمات الشاعر الفلسطيني محمود التميمي بتمنى توصل الرسالة #يسقط_كل_مطبع_وخائن».

وأثارت الأغنية التي تحتفي بالتطبيع مع إسرائيل، وتم بثها على موقع يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين نشطاء ومغردين.

وتأتي الأغنية بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.