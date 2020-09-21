لقاء قريب بين حماس وفتح في تركيا وتوجه قريب لعقد الانتخابات

كشفت مصادر إعلامية، عن لقاء قريب سيجمع حركة فتح بقادة "حماس" في تركيا، فيما أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب أن هناك توجها لعقد انتخابات عامة في وقت قريب.

وقد أكدت المصادر، أن اللقاء بين الرجوب ممثلا لفتح، وقادة من "حماس"، سيكون هدفه بحث "القيادة المشتركة".

وسبق أن نظمت حركتا فتح وحماس فعاليات موحدة ضد التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي وصفقة القرن، ودعتا إلى وحدة الصف الفلسطيني.

وفي الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري، عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت بشكل متزامن، لمناقشة تحديات القضية الفلسطينية.

وأوضح الرجوب، في تصريحات لتلفزيون فلسطين، أن قرارات السلطة الفلسطينية باتت ذاتية ومستقلة بعيدا عن أي نفوذ أو ضغط إقليمي، لأول مرة بتاريخها.

وتابع: "ذاهبون لبناء شراكة داخلية في الانتخابات بالتمثيل النسبي، والفلسطينيون توافقوا على بناء شراكة تعبر عن موازين القوى الداخلية والوطنية من خلال صندوق الاقتراع".

وتابع: "بعد الانتخابات يفترض أن يكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني، ونأمل أن يكون الكل الفلسطيني داخل النظام السياسي".

وذكر أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك سيتم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) حسب آليات متفق عليها، دون الإشارة لمواعيد محددة.

وقال: "نحن الآن توافقنا ولا أحد يمنعنا من إجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي وإشراك كافة الفصائل، وأن نقدم أنفسنا من خلال هذه المظلة (منظمة التحرير) التي أجمع عليها الكل".

وقال الرجوب إن اجتماع بيروت الذي ضم أكثر من 12 فصيلا بينهم حماس والجهاد، "شكل منعطفا حادا وجديا لصياغة مستقبل الشعب الفلسطيني".

وتابع: "الاجتماع تم بدعوة وإرادة وإجماع القوى الفلسطينية، وهذا لم يحصل في تاريخنا.. لم نكن مضطرين لأن نشكر هنا أو هناك".

يذكر أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية أجريت آخر مرة عام 2006، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.