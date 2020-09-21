انخفاض الدولار يرفع الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 21/9/2020، ارتفاعاً مدعومة بضعف الدولار في حين يتطلع المستثمرون إلى كلمات لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الاسبوع .

ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1952.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0530 بتوقيت غرينتش.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1959.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2 في المئة، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس والذي سيمثل أمام لجان للكونغرس هذا الأسبوع. وقال ستيفن إينس، كبير خبراء السوق في أكسي كورب، “الأنظار الآن على جيروم باول لمعرفة إلى أي مدى سيسعي لإقناع الكونغرس بتقديم مزيد من التحفيز”.

وأضاف أن مزيدا من التحفيز في الولايات المتحدة قد يدفع الدولار للهبوط مما سيكون إيجابيا للذهب.

ارتفع الذهب نحو 29 في المئة هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 26.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 936.27 دولار والبلاديوم 1.2 في المئة إلى 2384.06 دولار للأوقية.