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تقرير: 54 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق الأسرى منذ الـ67

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:08 - 21 سبتمبر 2020
اعتقالات اعتقالات
تقارير
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 أظهرت معطيات فلسطينية جديدة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 54 ألف قرار بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال منذ عام 1967.

وأوضحت المعطيات التي نشرها المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن 736 قرارًا من مجمل هذه القرارات، صدرت منذ مطلع العام الجاري.

وقال فروانة "إن تلك القرارات طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وأن الكثير من المعتقلين الإداريين، جدد لهم مرات عدة وأمضوا سنوات عديدة في المعتقل، دون تهمة أو محاكمة".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الاعتقال الإداري ضمن سياسة ثابتة، وبما يخالف وبشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن الأسرى استخدموا سلاح الأمعاء الخاوية "الإضراب عن الطعام" رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في ظل صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية في وضع حد لهذه السياسة.

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