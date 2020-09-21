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توضيح من الصحة العالمية بفلسطين بشأن تعويضات نقدية لمصابي "كورونا"!

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:44 - 21 سبتمبر 2020
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تقارير
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أصدرت منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية اليوم الاثنين 21/9/2020 ، توضيحاً بشأن إشاعة يتم تداولها حول توزيع المنظمة تعويضات مالية على وفيات فيروس "كورونا".

وقالت المنظمة خلال تصريح لها : "هناك اشاعة يتداولها البعض حول قيام منظمة الصحة العالمية بتوزيع تعويضات مالية على أسر من قضوا من جراء إصابتهم بفيروس كوفيد-19".

وأضاف المنظمة: "نحن نؤكد أن هذا خبر كاذب ومنظمة الصحة العالمية لا توزع أي تعويضات مالية، وما تقوم به المنظمة هو تقديم الإرشادات التقنية المحدثة ودعم السلطة الفلسطينية والشركاء في القطاع الصحي لتحسين قدرات فحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس وإدارة الحالات المصابة والوقاية من العدوى ومكافحة انتشارها".

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