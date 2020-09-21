شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة وفجر اليوم الاثنين 21/9/2020، اعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، من مدينة الخليل المواطن أدهم زياد أبو عيشة، ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل الشاب اسلام صبري مسالمة، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الناشط المسن خيري سعيد حنون (61 عاما)، بعد أن داهمت منزله في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على حنون خلال قمعها لوقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي قرى جبارة والراس وشوفة جنوب شرق طولكرم مطلع الشهر الجاري، لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية عليها.

وحنون أسير محرر قضى أكثر من 8 سنوات من عمره في سجون الاحتلال، وناشط في الفعاليات المناهضة للجدار والاستيطان، وعضو لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طولكرم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية الشابين محمد العتيق وعبد الله الجولاني قرب باب الأسباط في القدس المحتلة.