شرطة جنين تفض ٣ حفلات زفاف

فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية 3 حفلات زفاف في محافظة جنين بالضفة المحتلة، وذلكلمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة 3 حفلات زفاف في عدد من بلدات المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق جميع المواطنين القادمين إلى تلك الحفلات والتجمعات.

وأضافت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات لمخالفتهم التعليمات.