هندوراس ستفتح سفارة لها في مدينة القدس

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، أن بلاده ستفتح سفارة لدى "إسرائيل" في مدينة القدس، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك خلال العام الجاري.

وذكر هيرنانديز، في تغريدة نشرها مساء الأحد: "أجريت منذ قليل اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعزيز تحالفنا الاستراتيجي والاتفاق على افتتاح سفارتين في تيغوسيغالبا".

وأضاف: "نأمل في اتخاذ هذه الخطوة التاريخية حتى نهاية هذا العام في حال سيكون ذلك ممكنا في ظل الجائحة".

وتحتضن القدس حاليا سفارتين أجنبيتين لدى إسرائيل، وهما للولايات المتحدة، التي نقلت بعثتها الدبلوماسية إلى المدينة المقدسة في مايو 2018، وغواتينالا، التي اتخذت هذه الخطوة بعد عدة أيام.