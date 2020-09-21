الطقس: إنحسار الكتلة الحارة اليوم وبداية الانخفاضات

توقع طقس فلسطين اليوم الاثنين 21/9/2020 ، ان تنحسر، الكتلة الهوائية الحارة التي اثرت على البلاد، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء 22/9/2020، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 23/9/2020، يكون الجو غائما جزئيا معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس 24/9/2020، يكون الجو غائما جزئيا معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.