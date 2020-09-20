روحاني يتوعد واشنطن بالرد على "بلطجتها"

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أن سياسة "الضغط الأقصى" التي اعتمدتها الإدارة الأميركية ضد بلاده باتت "عزلة قصوى" لواشنطن، بعد إعلان الأخيرة بشكل أحادي إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، في خطوة لاقت انتقادات دولية واسعة.

وقال روحاني -في كلمة خلال اجتماع حكومي بُث عبر قنوات التلفزة- "يمكننا القول إن سياسة الضغط الأقصى للولايات المتحدة ضد إيران، في شكلها السياسي والقانوني، تحولت إلى سياسة عزلة قصوى للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن واشنطن تلقت في الفترة الماضية "3 هزائم متتالية في مجلس الأمن الدولي، أي في المكان الذي طالما اعتقد الأميركيون أنه نقطة قوتهم".

وأضاف روحاني "أميركا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض العقوبات.. أميركا واجهت هزيمة وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي وحلفائها التقليديين. الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للضغط الأميركي"، متابعا إن "إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأميركية".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن فجر اليوم الأحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"، محذرا من "عواقب" إذا فشلت الدول الأخرى في تنفيذ هذه العقوبات.