قائد سلاح الجو الاسرائيلي: إيران قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، ران كوخاف، اليوم الأحد، إن إيران قادرة على شن هجوم على (اسرائيل).

وبحسب موقع "واللا" العبري، أضاف البريغادير كوخاف، أن المهام الملقاة على عاتق وحدات سلاح الجو الإسرائيلي أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

ورجح أن يضطر الجيش الإسرائيلي "لاستخدام المنظومات الدفاعية على كافة طبقات الغلاف الجوي مستقبلا".

وقال كوخاف إن "المساحة الضيقة لإسرائيل تشكل تحديا كبيرا للدفاعات إلا أن هذه الدفاعات تتيح للقيادة اتخاذ القرارات حول المكان والوقت المناسب للرد على الهجمات الخارجية".

كما ذكر كوخاف بالهجوم الإيراني على منشآت نفط التابعة لشركة "آرامكو" السعودية وذلك بهدف استعراض القدرات العسكرية الإيرانية وتحذير دول أخرى في المنطقة، على حد زعمه، مع الاشارة الى ان من قام بالقصف هم انصار الله في اليمن.

وردا على سؤال هل بإمكان إيران إطلاق هجوم صاروخي من اليمن على إسرائيل، قال كوخاف إن "هذه القدرة قائمة لدى الجيش الإيراني غير أن جيش الدفاع استخلص العبر اللازمة من الحادث".