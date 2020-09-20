المجتمع بحاجة لذلك

بقلم: حنين سمير أبوحمدة

عن قرب وعن بعد الحياة جميلة بناسها الطيبين وكل ما يطيب الحياة هو الخير فقناعتي أن كل إنسان يُولد على هذه الفطرة ولكن بحكم البيئة تجمتع السلوكيات منها ما هو خير أو شر، وأساس الخير الطبيعة الكونية التي تملأ القلب بالصفاء والنقاء، والتي ترتقي بالإنسان لتجعله متسامح التفكير ولين القلب وأكثر سلاماً مع نفسه والأخرين، ليهتدي بقيم الاحترام والمسئولية والعطاء والإحسان والعمل بالخير، ف تتلاشى كل الأمور التي من الممكن أن تعرقل السلام الداخلي للنفس وانعاكسها على المجتمع وسلامه مع حلفائه، دعونا نقف لوهلة ونتسأل، كيف من الممكن أن نكون أكثر تسامحاً وأن نتخطى أخطاء الأخرين وأن نتطلع على إيجابيات المواقف وأن نكون أكثر حكمةً ورزانةً في التعبير عن آرائنا، من أجل أن نكون أكثر قدرة على الاستمرار والحفاط على ما هو حق لنا ولكن بعقلانية وليس بشكل عشوائي، وبقناعة ذاتيه أن ذلك سيجعل من الأمور أكثر نجاحاً ورقياً للفرد والمجتمع.

وهنا لا أتحدث على صعيد الفرد فقط وإنما أيضاًعلى صعيد المجتمع وعلاقاته مع حلفائه، وكيف من الممكن أن يكون أكثر وضوحاً وسلاماً بالفعل وليس القول، وقدوة لشعبه في ممارسة التسامح والحوار البناء في كافة أعماله التي ترتقي به وتجعل منه أيقونه للفخر والإعتزاز.

فمن الطبيعي أن يكون هناك قوى الخير وقوى الشر ويجب أن تنتصر إحدهما على الأخرى في أي مجرى من مجريات الحياة، ولكن الأسلم دائماً أن نفكر ما الذي يجب فعله لكي نتغلب على الشر سواء في داخل المجتمع كجرائم القتل والانتحار والسرقة ...الخ، أو خارجه مع حلفائه في الوطن العربي أو العالم فمن الواجب أن نتخلص من الأفكار السوداوية وأن نبتعد عن المشاحنات ونتطلع على أخطائنا في التعامل ونبدأ بتحسينها وأن نؤمن بأننا قادرين على أن نتخطى أي مرحلة بالحوار البناء ورسم سياسات جديده تحاكي الواقع وتصحيح المسارات الخاطئة لنصل لما نريد، فقد علينا أن نتحلى بالتسامح والصبر وهما أساس القوة والسلام لرقي المجتمع وتعزيز مبادئه والعمل بها حباً وليس فرضاً.

ف عندما يبدأ التسامح في داخل المجتمع ونكون سنداً وقوة لبعضنا، في هذه اللحظة لا أحد بإمكانه السيطرة على مواقفنا، فدعونا نستثمر أوقاتنا بالحب والتسامح والسلام، وأن نبتعد عن اي مشاحنات تلوح بالأفق، فقط إبدأ من بيتك ومحيطك وعملك لتكن أكثر إنصافاً لمجتمع قادر أن يقوى بأفراده، الحياة قصيرة جداً دعونا نُعطي الحب والدعم والمساعدة لكل من يحتاجها حتى لو بفعل بسيط، ولنكن نحن أيقونة السلام، ولنبدأ بأنفسنا لأننا ولدنا للخير والخير موجود فينا، ولنتعلم من أخطائنا السابقة لأن التغيير في كل وقت وزمان مطلوب لحافز جديد وحياة أفضل وأكثر سلاماً.