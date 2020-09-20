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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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النيابة بغزة تخصص رقما لاستقبال بلاغات بمخالفات المولدات الكهربائية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:22 - 20 سبتمبر 2020
إلى أين وصلت أزمة المولدات الكهربائية في شوارع قطاع غزة؟ إلى أين وصلت أزمة المولدات الكهربائية في شوارع قطاع غزة؟
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أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة عن تخصيص رقم واتساب ‏ 59-487-7120 +972 لاستقبال البلاغات الخاصة بمخالفات أصحاب المولدات الكهربائية التجارية والامتناع عن تقديم الخدمة، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.

وأوضحت النيابة أن الشكوى يجب أن تتضمن اسم المشتكي ثلاثيا، رقم جوال المشتكي، المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/ مدرسة/ مؤسسة)، واسم المشكو ضده "صاحب المولد أو من يمثله"، رقم جوال المشكو ضده، توقيت قطع التيار ومدته، أو طبيعة المخالفة.

ولفتت إلى أن البلاغ المقدم عبر رقم الواتس يعتبر بمثابة شكوى رسمية، وأن أية معلومات كاذبة تعتبر بمثابة بلاغ كاذب تعرض صاحبها للمسؤولية القانونية.

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