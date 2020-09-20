البزم يُعلن تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة في قطاع غزة

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاحد، تخفيف الإجراءات الميدانية لحظر التجوال في بعض مناطق غزة.

وقال الناطق باسم الداخلية اياد البزم: ان التخفيف يشمل المناطقالتالية: - مناطق: جباليا البلد والنزلة، ومشروع بيت لاهيا، وحي عباد الرحمن بمحافظة شمال غزة. - حي الشيخ رضوان بمحافظة غزة.

وشدد البزم على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع، وهي كالآتي

منع التحرك في جميع المحافظات بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً.

- استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.

- تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

- حظر خروج الأطفال وكبار السن؛ حفاظاً على سلامتهم.

- استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات.

- استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.

وفي ختام البيان، شدد البزم على أن الأجهزة المختصة، ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.