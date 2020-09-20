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فلسطين قضية مقدسة

الرئيس الجزائري: لن نبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع الاحتلال

  • فلسطين اليوم
  • 19:56 - 20 سبتمبر 2020
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
تقارير
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أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أن الجزائر لن تبارك اتفاقيات التطبيع العربية مع الاحتلال الاسرائيلي ولن تكون جزءاً منها، وأن القضية الفلسطينية مقدسة ولن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأضاف الرئيس الجزائري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أنه "لاحظ نوعاً من الهرولة نحو التطبيع"، متابعاً: "نحن لن نشارك في التطبيع، ولن نباركه".

وأردف "القضية الفلسطينية عندنا مقدسة، وهي أم القضايا ولن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وذكر الرئيس الجزائري أنه "سيكرر كلامه عن التطبيع في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشدداً على أن الإعلان رسمياً عن قيام "الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، سيكون مفتاحاً لحل أزمات الشرق الأوسط".

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