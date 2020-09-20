قطر تعلن موقفها الرسمي من تطييع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد، على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية الذي ينص على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وبحسب البيان الرسمي المنشور على موقع وزارة الخارجية القطرية، فقد شددت الدوحة على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والذي ينص على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ونوه البيان إلى ضرورة "منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة"، معتبرا أنه، ومن وجهة نظر دولة قطر "الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعين عاما".

وعبرت الخارجية القطرية عن أسفها من رؤية "بعض الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع".

واختتم البيان بتأكيد الدوحة تقديم ما تستطيعه من الدعم "للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة".

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، قد قال قبل أيام، إن بلاده تعتقد أنها ستقنع قطر بالتفاهم مع إسرائيل، مضيفا أن الجانبين لهما سجل في التعامل معها.

وأضاف: أن بلاده تأمل من جميع الدول الخليجية وبلدان المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، أن "هناك إمكانية لتحقيق تقدم في حل الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار" (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، وذلك بعد أربع سنوات من الأزمة.

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، أكدت أن "قطر لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وذلك حتى حل الصراع مع الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "الدوحة لا تعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل".