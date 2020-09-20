الحية: أعطينا الاحتلال مهلة شهرين لإنهاء حصار غزة

أكيد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية مساء يوم الأحد، أن حركته أمهلت الاحتلال مدة شهرين لإنهاء حصار غزة.

وأوضح الحية في لقاء تلفزيوني على قناة الاقصى ان المقاومة طالبت الوسطاء للتدخل لانهاء الحصار، قائلا: نراقب سلوك الاحتلال واذا لم يلتزم سنعود للوسائل الخشنة.

واضاف الحية: لن نسمح ان الاحتلال ان يقتل اهلنا في غزة، ولن تقبل أن ينقص المستلزمات الصحية المخصصة لمواجهة كورونا، والمقاومة قادرة على إدخال كل الكيان في الملاجئ.

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية مساء يوم الأحد، "نعلن أننا نجحنا في حصر أماكن المرض حتى اللحظة وتحديد خرائط الوباء وحالاتهم الطبية".

وأضاف الحية خلال لقاء صحفي على قناة الأقصى، أنه تم تحديد "الأكثر ملاءمة"، لذا قد تكون بعض التعليقات تمت فلترتها، وبفضل الله غزة استطاعت أن تمنع الفايروس لمدة ستة أشهر رغم إخفاق بعض الدول.

وتابع: "استطعنا نحن والجهات الحكومية منذ دخول الفيروس لغزة بالحد من انتشاره، وتفشيه بين المواطنين"، مشيراً إلى أننا سخرنا كل إمكانات حركة حماس المادية والبشرية إسنادًا للجهات الحكومية في مواجهة (كورونا).

ووجه الشكر والتحية للعاملين في وزارتي الصحة والداخلية لعملهم ليل نهار في حماية المجتمع، خاصة بعد إصابة عدد من الأطقم الطبية وعناصر أمنية بفايروس كورونا.

وقال: "رسالتنا للمواطن أن يلتزم بالإجراءات الوقائية وبقدر الاستهتار سيصيب الأهل والأحباب وقد تؤدي لقتلهم".

وأكّد على أننا نسير نحو خطوات مواجهة الفايروس وكسر حدته رغم اكتظاظ السكان ونعمل بإستراتيجة تلبية احتياجات مواجهة الفايروس، وتلبية المجتمع الاقتصادية المعيشية".

وأضاف: "عندما نصل لعدم الازدحام والالتزام بالإجراءات الوقائية والكمامة والغسل وعدم الاستهتار بالتجمعات سيسير المجتمع بشكل طبيعي والتعايش مع الفايروس ضمن إجراءات معينة"، مشيراً إلى أن أغلب مناطق ومحافظات غزة تشهد تخفيفاً للإجراءات بعد التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية

وتابع: "يوجد خطة ومقترح لعودة العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة كخطوة أولى للعودة للمدارس، كما يوجد خطة ليمارس المواطن الحياة ضمن إجراءات احترازية ووقائية معينة".

ووجه الحية رسالة للاحتلال، قائلاً: "لن نقبل لشعبنا أن يموت بسبب فايروس كورونا، وعليه أن يتحمل المسؤولية، داعياً صحة رام الله آن الأوان أن تساعدوا غزة وترسلوا لها متطلباتها الطبية.

وذكر أننا نضغط على الاحتلال والوسطاء بسرعة التدخل وانهاء الحصار، وسنراقب سلوك الاحتلال واذا لم يلتزم سنعود للوسائل الخشنة.

وقال: "ذاهبون لتخفيف إجراءات كورونا لعودة الحياة شبه طبيعية لسكان غزة حال التزموا بالاجراءات الوقائية".

واعتبر أن الإغلاق الليلي هو إجراء صحي فعلته كل الدول، وجاء لأن من عادات سكان غزة التجمع في المناسبات والزيارات ليلاً، ونترك المجال للمواطن لشراء حاجياته خلال ساعات فك حظر التجوال نهاراً.

وبشأن معبر رفح، قال الحية إنّ "الاتصالات مع الجانب المصري مستمرة والترتيبات قائمة وننتظر فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة، ولدينا في غزة جهوزية لفتح المعبر.

وأضاف: "نسعى مع الجانب المصري أن يعمل معبر رفح بشكل دائم خلال الفترة المقبلة بإجراءات وقائية تحمي المجتمع من أي مخاطر".

وشدد على أن القضية الفلسطينية تمر بمأزق كبير ومشروع التسوية مع الاحتلال وصل لطريق مسدود.

وتطرق الحية إلى التطبيع مع "إسرائيل" قائلاً: "بعض الأنظمة التي سقطت في وحل التطبيع مع الاحتلال اصطدموا بوحدة موقف فلسطينية وبتنا صفاً واحداً لمواجهة مشاريع تصفية القضية والتطبيع وصفقة القرن".

ودعا جماهير شعبنا لتفعيل المقاومة الشعبية والانخراط بها لمواجهة مشاريع تصفية القضية.

وأضاف: "نعقد حوارات مع الفصائلي بالداخل والخارج ومن بينها حركة فتح للوصول لرؤية فلسطينية موحدة لترتيب البيت الفلسطيني وبناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال".