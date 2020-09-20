انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 20/9/2020

هبط مجدداً سعر الدولار في سوريا خلال التعاملات الصباحية في السوق السوداء ليوم الاحد 20-9-2020 ، حيث سجل سعر الصرف 2,070.00 ليرة لسعر الشراء ، مقابل 2,110.00 لسعر المبيع.

و أستقر سعر الدولار في سوريا خلال التعاملات في مصرف سوريا المركزي مسجلاً 511.5680 السعر المتداول في مختلف محافظات سوريا.

و أعلن موقع الليرة السورية عن إستقرار سعر الليرة السورية مقابل الدولار مسجلة 1 ليرة سورية = 0.0020 دولار أمريكي.

خمس مئة وأحد عشر ليرة سورية و سبعة وخمسون قرش لسعر الصرف في محافظة دمش خلال التعاملات الصباحية ليوم الاحد 20-9-2020.

أكد مصدر موثوق أن السعر المتداول الآن لسعر صرف اليورو مقابل الليرة يساوي 1476.93 ليرة سورية ، مشيراً أن سعر الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية بلغ 1623.32 ليرة سورية ، و أكد أن سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية وصل لـ 1195.34 ليرة سورية.

و أشار أن سعر الفرنك السويسري أستقر مقابل الليرة السورية مسجلاً 1375.68 ليرة سورية ، أما عن سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية خلال التعاملات بلغ 949.11 ليرة سورية