حماس تستنكر تصريحات وزير الخارجية الامريكي حول زيارة هنية الى لبنان

استنكرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، تصريحات السفير الأمريكي في وزارة الخارجية ناثان سيلز حول زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، اسماعيل هنية للجمهورية اللبنانية، ومهاجمتة لحركة حمــاس وتوصيفها بـ "التنظيم الإرهابي".

و اعتبرت الحركة في تصريح صحفي صادر عنها اليوم الأحد تصريحات سيلز بأنها "تحريض مباشر على الحركة وقادتها"، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعياته ونتائجه.

و جددت الحركة تأكيدها على أنها حركة تحرر وطني فلسطيني، تدافع عن حرية شعبها وحقوقه وكرامته في وجه احتلال صهيوني عنصري، وهذا حق مكفول لنا بكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

و قالت حماس في تصريحها أن "الارهاب الحقيقي" هو ما يمارسه الاحتلال الصهيوني على شعبنا منذ أكثر من سبعين عاما، وكذلك الغطاء الأمريكي سياسيا وعسكريا وماليا لهذا الاحتلال هو مشاركة مباشرة في هذا الإرهاب.

و طالبت الحركة الإدارة الأمريكية بالتوقف عن هذه العربدة وازدواجية المعايير، كما نطالبها باحترام القانون الدولي وحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والكرامة.