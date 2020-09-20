ترامب يتراجع ويشيد بـ"تيك توك" الصيني

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاتفاق المبدئي الموقع بين شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" وشركتي وولمارت وأوراكل الأمريكيتين، في أول موقف إيجابي من الرئيس الأمريكي تجاه التطبيق الصيني.

ووصف ترامب، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض، السبت، الاتفاق بـ "الرائع".

وقال: "أعتقد أنها ستكون صفقة رائعة، أبارك هذه الصفقة، وإن حصلت الشركتان عليها سيكون ذلك رائعاً، وإن لم تحصلا عليها فلا بأس".

وجاء الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الأمريكية، أنها سترجىء حتى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري على الأقل الحظر على تنزيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وبموجب الاتفاق المذكور، ستكون شركة أوراكل المزود التقني لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وشركة وولمارت الشريك التجاري.

وسيتيح الاتفاق لـ"أوراكل" بأن تكون المسؤولة عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها، لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الأمريكي بالكامل.

وهدد ترامب خلال الأشهر الماضية شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بحظرها في الولايات المتحدة، في حال لم تتمكن من بيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة لأي شركة أمريكية، مثل مايكروسوفت أو غيرها.