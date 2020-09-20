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وحدة "التعبئة" التابعة لسرايا القدس تزور المرابطين على ثغور الوطن بمحافظات غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:59 - 20 سبتمبر 2020
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تقارير
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نظمت وحدة التعبئة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت، جولة ميدانية لزيارة المرابطين على ثغور الوطن في كافة محافظات قطاع غزة.

وجاءت الزيارات الميدانية في إطار تعزيز صمود مجاهدي سرايا القدس الذين يرابطون على ثرى فلسطين ويدافعون عن الإرث التاريخي للقضية والمقدسات، وترجمة للخطاب الأخير للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الذي أكد فيه أن مجاهدي السرايا جاهزون دائماً للتضحية بأنفسهم ودمائهم وبسلاحهم رفضاً لكل مؤامرات الخيانة والتطبيع.

وشكلت جولة الزيارات حالة تواصل ودعم للمجاهدين الذين لم يتوقفوا لحظة واحدة عن أداء واجبهم الجهادي.

كما تخللت كلمات تعبوية لتعزيز العقيدة القتالية وتقديم التحية لأولئك الأبطال الذين يقدمون الواجب فوق الإمكان ويرابطون على الثغور من أجل  كرامة أبناء شعبنا وأرضنا.

بدورهم عبر المرابطون عن شكرهم وإمتنانهم لوحدة التعبئة على جهودهم وتواصلهم مع المجاهدين في أرض الميدان والتي جاءت في سياق الدعم والمساندة وتقوية أواصر التواصل بين المجاهدين وقيادتهم، مؤكدين بأنهم سيبقون في الخطوط الأمامية لحماية شعبنا وأرضنا بدمائهم وأرواحهم حتى النصر والتمكين بإذنه تعالى.

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