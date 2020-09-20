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عطل مفاجئ بطائرة ريال مدريد يؤجل مباراة ريال سوسييداد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:34 - 20 سبتمبر 2020
ريال مدريد ريال مدريد
تقارير
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن تعطل مفاجئ في محرك طائرة نادي ريال مدريد التي كانت ستقل اليوم الأحد، بعثة الفريق لخوض مباراة ريال سوسييداد في الجولة الثانية من بطولة "الليغا".

وذكرت إذاعة "كادينا سير"، أن الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل بعثة ريال مدريد، واجهت مشاكل تقنية، وسيضطر الفريق بالتالي إلى تغيير الطائرة وتغيير الوجهة إلى مدينة فيتوريا الباسكية.

ويفتتح ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، مشواره في "الليغا" هذا الموسم، بمواجهة  ريال سوسييداد مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية، علما بأن الفريق الملكي لم يخض مباراته في المرحلة الأولى لحصوله على راحة إضافية بعد مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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