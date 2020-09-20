كافاني يغيب عن المنتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال قطر 2022

كان المهاجم إدينسون كافاني أبرز الغائبين عن قائمة منتخب أوروجواي التي أعلنها أوسكار واشنطن تاباريز، لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال قطر 2022، أمام تشيلي والإكوادور.

ومع ذلك، قد يشارك المهاجم، الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو ومنذ ذلك الحين يبحث عن مستقبله في مكان آخر، في مبارتي منتخب بلاده المقررتين في 8 و13 أكتوبر، على الترتيب، حيث أكد المدرب نفسه أنه في ظل الوضع الحالي للاعب، ليس عليه إخطار أي ناد مسبقا.

وكان من المفترض أن تقام المباراتان خلال شهر مارس الماضي، لكن تم تأجيل جميع المباريات الخاصة بالمنتخبات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا، حيث تم استئناف مباريات الأندية والدوريات، وبدأت عودة تجمعات المنتخبات خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث كانت الانطلاق بعودة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب أيضا عن قائمة تاباريز لمواجهتي تشيلي والإكوادور، الحارس الأساسي فيرناندو موسليرا بسبب إصابة تعرض لها في يونيو الماضي بينما كان يدافع عن مرمى فريقه جالطة سراي في مباراة بالدوري التركي.

وضمت القائمة لأول مرة المهاجم دييجو روسي، لاعب لوس أنجليس الأمريكي، وشملت أيضا أسماء معتادة مثل لويس سواريز وفيدي فالفيردي وخوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين وماكسي جوميز وناهيتان نانديز.

وجاءت القائمة كاملة لمنتخب أوروجواي والتي ضمت 26 لاعبا على النحو التالي

حراسة المرمى: مونديز - سيلفا – كامبانيا.

خط الدفاع: جوين - كواتيس - خيمينز - أراوخو - كاسيريس - سواريز - ساراتشى - فينيا – لاكسالات.

خط الوسط: أرامباري - توريرا - فالفيردي - بنتانكور - نانديز - دي لا كروز - رودريجيز – روسي.

خط الهجوم: دي أراسكيتا - ستوانى - لويس سواريز - رودريجيز - جوميز – نونييز.