أبو سلمية: من المبكر الحديث عن مرحلة التعايش مع فيروس كورونا في غزة

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أن الوصول لمرحلة التعايش مع "كورونا" يتطلب أن يكون عدد المتعافين من المرض خلال كل 24 ساعة أكثر بكثير من المصابين.

وشدد "أبو سلمية" في حديثه لإذاعة الأقصى، اليوم الأحد، أن قطاع غزة لا يزال في مرحلة السيطرة على فيروس "كورونا" ولم يتم الوصول إلى مرحلة ما قبل التعايش.

وقال: "هناك مؤشرات تدلل على أن الوضع بغزة ما زال جيداً من خلال الانخفاض الواضح بعدد الإصابات والاستقرار الكبير في حالات المصابين".

وأشار إلى أن الوفيات جراء الفيروس لا تزال من أصحاب الأمراض المزمنة، فيما لا يوجد عدد كبير في غرفة العناية المركزة المتصلة بأجهزة التنفس الصناعي.

ولفت إلى أن 97% من الحالات التي أصيبت بفيروس "كورنا" كانت ذات أعراض بسيطة وكثير منها تعافى.