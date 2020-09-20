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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاقتصاد بغزة تنظم 224 زيارة تفتيش و تحرر 32 محضر ضبط بحق تجار مخالفين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:48 - 20 سبتمبر 2020
وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد
تقارير
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أكدت وزارة الإقتصاد الوطني في قطاع غزة أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظمت 224 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .

و أوضحت الوزارة في تصريح صادر عنها اليوم الاحد أنه تم تحرير 32 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار ، و قد تم تنفيذ 17جولة ميدانية للمحلات التجارية.

و أضافت أنه تم تحرير 32 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات، فيما نفذت الطواقم جولات تركزت على محال بيع الدواجن والأسواق ومحال بيع الخضروات .

و لفتت الوزارة الى أنها لمست التزام أصحاب المحال التجارية بإجراءات الوقاية، منوهة الى أن طواقمها تتعامل مع كافة البلاغات الواردة على أرقامنا.

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