الاقتصاد بغزة تنظم 224 زيارة تفتيش و تحرر 32 محضر ضبط بحق تجار مخالفين

أكدت وزارة الإقتصاد الوطني في قطاع غزة أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظمت 224 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .

و أوضحت الوزارة في تصريح صادر عنها اليوم الاحد أنه تم تحرير 32 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار ، و قد تم تنفيذ 17جولة ميدانية للمحلات التجارية.

و أضافت أنه تم تحرير 32 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات، فيما نفذت الطواقم جولات تركزت على محال بيع الدواجن والأسواق ومحال بيع الخضروات .

و لفتت الوزارة الى أنها لمست التزام أصحاب المحال التجارية بإجراءات الوقاية، منوهة الى أن طواقمها تتعامل مع كافة البلاغات الواردة على أرقامنا.