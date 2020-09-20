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الإصابات بكورونا تتجاوز 31 مليوناً على مستوى العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:32 - 20 سبتمبر 2020
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تقارير
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تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، اليوم الأحد، حاجز الـ31 مليوناً.

ووفق معطيات موقع "Worldometer"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد المصابين بـ"كورونا" في العالم 31 مليونا و7 آلاف و514.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بـ6 ملايين و967 ألفا و420 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و400 ألفا و619، ثم البرازيل 4 ملايين و528 ألفا و347.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها بيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وتشيلي. فيما تحل تركيا بالمركز الـ 19 عالميا، بواقع 301 ألف و348 إصابة.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 961 ألفا و722 شخصا، في حين تعافى 22 مليونا و614 ألفا و778 مريضا، ولا يزال 7 ملايين و430 ألفا و186 شخصا يعانون من الإصابة.

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