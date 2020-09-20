من هي الدولة التي منعت الطيران الاماراتي من دخول اراضيها ..وما السبب؟

أعلن وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا عن إضافة شركات طيران الإمارات إلى قائمة شركات الطيران غير المسموح لطائراتها بدخول الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكر سيريكا أن طيران الإمارات لن يستطيع تسيير رحلات إلى نيجيريا اعتبارا من 21 أيلول/سبتمبر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومنعت نيجيريا عددا من شركات الخطوط الجوية فيما استأنفت الرحلات الدولية في الخامس من أيلول/سبتمبر عقب إغلاق مطول للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلة إن هذا يأتي ردا على قيود مماثلة.

وتابع سيريكا عبر تويتر أن المسؤولين النيجيريين يجرون محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على رحلات لوفتهانزا وأير فرانس و”كيه إل إم”. وأضاف أن “نتيجة الاجتماع جيدة”.