صحيفة: "إسرائيل" تتعنت ولم تُبدِ جدية لإتمام صفقة تبادل للأسرى

نفى مصدر مسؤول اليوم الأحد 20/9/2020، حدوث أي اختراق جديد في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل" بسبب تعنت الأخيرة.

وأوضح المصدر لـ موقع صحيفة "القدس"، أن الحكومة الإسرائيلية لم تبدِ -حتى اللحظة- أي جديّة في ملف صفقة تبادل الأسرى، بعد الحراك الذي حصل في الأيام الأخيرة من قبل جهاز المخابرات المصرية

وذكر المصدر، أن وفد جهاز المخابرات المصرية سيستأف زيارته لتل أبيب وقطاع غزة بعد انتهاء الأعياد اليهودية، في محاولة لإحداث اختراق حقيقي.

ولفت إلى أن حركة حماس أبدت استعدادها لمرونة أكبر في الملف، بهدف إطلاق سراح الأسرى من كبار السن والمرضى والنساء ومن أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار" التي تضمنت إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرًا وأسيرة عام 2011.

وأكد، أن الأوضاع تُراوح مكانها، ولم يحدث أي اختراق حقيقي في ظل تعنّت الاحتلال ومراوغته بالادّعاء أن هناك خلافات داخلية على صعيد المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، بشأن الصفقة.

وبين المصدر، أن المرونة التي أبدتها حماس قوبلت بمراوغة إسرائيلية واضحة.

وكانت مصادر أمنية مصرية كشفت لـ"العربي الجديد" أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري تمكنوا من إحداث اختراق فيما يتعلق بموقف حركة "حماس" وإسرائيل الخاص بإتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن التحركات المصرية الأخيرة الخاصة بإتمام الصفقة تلقى دعماً كبيراً من جانب الإدارة الأميركية.