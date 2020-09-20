هيئة الاسرى: قسم "1" في سجن الدامون لا تصلح للحياة الأدمية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسرى القاصرين المحتجزين حاليًا بقسم"1" في معتقل "الدامون" والبالغ عددهم 20 أسيرًا، يعانون أوضاعًا حياتية غاية في السوء، مؤكدة أن إدارة المعتقل تتعمد إهمال ظروفهم الاعتقالية بشكل متعمد.

وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي اليوم الاحد أن القسم رقم (1) لا يصلح للعيش الآدمي، ويُحتجز فيه قاصرون داخل غرف عديمة التهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة، مليئة بالحشرات والجرذان.

وذكرت أن إدارة المعتقل تحرم الأسرى الأشبال من المياه الساخنة، في وقت توجد دورات المياه داخل الغرف بدون أبواب.

وأشارت إلى أن "ساحة الفورة ضيقة للغاية، وهي عبارة عن ممر بين الغرف بمساحة صغيرة جدًا وأرضية غير مستوية.

ولفتت إلى أن غرفة السجانين موجودة بالقسم نفسه، محذرة من خطر على حياة هؤلاء الأسرى الأشبال في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بفعل الاحتكاك المتواصل مع السجانين.