قرار بإغلاق بحر غزة ومنع تواجد المواطنين على الشاطئ بشكل تام

قررت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد20/9/2020، إغلاق شاطئ البحر ومنع تواجد المواطنين على الشاطئ بشكل تام في كافة محافظات القطاع.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي: "إبتداءً من اليوم سيتم حظر حركة المركبات بشكل كامل على شارع الرشيد يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً".

وأوضح أن هذا القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين من خطر تفشي فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن الشرطة البحرية ستتابع تنفيذ تلك القرارات وأن من يخالفها سيعرض نفسه للمسائلة القانونية. ودعا المواطنين للالتزام بتلك القرارات والتعاون مع عناصر الشرطة البحرية في تطبيق هذه الإجراءات.