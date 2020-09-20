أسعار الخضروات والدواجن بغزة بعد تهديدات بإغراق السوق رداً على التجار

هددت وزارة الزارعة بغزة أمس السبت بمعاقبة شجع التجار نتيجة عدم انصياعهم للأسعار التي أعلنت عنها وزارة الزراعة .

واعطى وكيل وزارة الزراعة بغزة م. إبراهيم القدرة التجار مهلة للالتزام بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزارعة والا سيتم السماح بدخول الدجاج المبرد والطماطم وإغراق السوق بزيادة العرض للسيطرة على جشع التجار واحتكارهم للسلع.

وقال سنتبع طريقة زيادة العرض بالأسواق للسيطرة على جشع وطمع التُجار حال عدم التزامهم بأسعار السلع المعلنة من قبل الوزارة.

وبالرغم من حالة الجدل تواصل وزارة الزراعة نشر قائمة الاسعار للدواجن والخضروات نيتجة عدم التزام التجار بالأسعار ،

وفيما يلي أسعار الخضروات والدواجن اليوم الأحد 20/9/2020:

طماطم: 2

خيار: 2.5

بصل: 2.5

كوسا: 2.5

باذنجان: 1.2

بطاطس: 2

فلفل: 2

جزر: 2

ثوم: 8

ملفوف: 0

زهرة: 4

قرع: 2

ليمون: 2.5

ملوخية: 2

فاصولياء: 3

بيض: 10

دجاج: 9.5

لحمة: 35