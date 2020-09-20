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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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رفضاً للتطبيع

فصائل المقاومة تعلن عن سلسلة فعاليات وطنية كل ثلاثاء وتبدأ في الـ22 سبتمبر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:59 - 20 سبتمبر 2020
وقفة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة رفضًا للتطبيع العربي "الإسرائيلي" وقفة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة رفضًا للتطبيع العربي "الإسرائيلي"
تقارير
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أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد 20/9/2020 ، عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الوطنية رفضاً للتطبيع بمشاركة جميع أحرار الامة ومناصري فلسطين ، على ان تبدأ في الـ22 من سبتمبر ، وتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للفعاليات في تمام الساعة الـ11 ظهراً .

وقالت الفصائل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهراً أمام برج شوا وحصري ان الفعاليات الفصائلية ستبدأ بجدارية وثم جنازة رمزية ، إضافة الى تنظيم ورشة عمل سياسية بعنوان التطبيع خيانة ، والختام بمؤتمر علمائي .

وأكدت فصائل المقاومة على ان شعبنا باقي على ارضنا وسيدافع عن حقنا حتى دنس الاحتلال "الاسرائيلي" ، مشددة ً على ان مسيرة الجهات والمقاومة ستبقى مستمرة لمواجهة العدوان حتى التحرير .

وجددت الفصائل رفضها لكافة اشكال التطبيع ، موجهة التحية لكافة شعوب امتنا الحية الرافضة لكافة أشكال التطبيع .

 

 

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