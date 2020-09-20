مسؤول بوزارة الصحة: الوضع الوبائي في غزة "مقلق"

وصفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 20/9/2020، الوضع الوبائي في قطاع غزة بالمقلق.

وبين، د. فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، أن الحالات المؤكدة بلغت 2313 حالة مصابة، منها حالات نشطة 1810 حالة بالإضافة 17 حالة وفاة.

وأوضح في تصريح لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحالات النشطة مازالت تتصدر مدينة غزة بـ1118 حالة، وشمال قطاع غزة بـ888 حالة، منوهاً إلى أن الحالات النشطة تحت العناية الطبية في مستشفيات قطاع غزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا.

واعتبر د. أبو وردة، أن انخفاض وارتفاع عدد الحالات في قطاع غزة لا يعني أن الوضع مطمئن في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المنحنى في القطاع يعتبر "متعرج"، وهو أمر "مُقلق".

وأهاب د. أبو وردة بالمواطنين بالالتزام باجراءات السلامة والوقاية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وبشأن عدد المسوحات المتوفرة في قطاع غزة، ذكر أن المسحات شحيحة ويصعب توفيرها في كافة أنحاء العالم، لافتاً إلى أن وصل القطاع مستلزمات و10 آلاف مسحة خلال زيارة وزيرة الصحة لغزة.