صحة رام الله تبدأ بتصنيف المناطق حسب مدى انتشار فيروس كورونا

قررت وزارة الصحة في الضفة المحتلة، اليوم الأحد 20/9/2020، تصنيف جديد للمناطق حسب مدى انتشار فيروس كورونا فيها.

وأوضح مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه في تصرح لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة الصحة ستبدأ بتصنيف المناطق الى مناطق حمراء وصفراء وخضراء حسب مدى انتشار الفيروس بها.

أما آلية التصنيف، فذكر عبد ربه أنها تعتمد على معايير وبائية مثل عدد الإصابات لكل ألف نسمة من المواطنين.

ولفت إلى أن تقسيم المناطق سيكون إما مناطق خضراء أو صفراء أو حمراء، أما المناطق الخضراء فهي التي يكون فيها أقل من إصابتين لكل ألف مواطن في المنطقة أو البلدة أو المدينة.

فيما ستكون المناطق الصفراء- وفق عبد ربه- التي تتضمن وجود 2-5 حالات مصابة بالفيروس وتعتبر متوسطة الخطورة، بينما سيتم تصنيف المناطق العالية الخطورة باللون الأحمر وهي أن تزيد عدد الإصابات عن 5 حالات في المنطقة.