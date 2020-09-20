الأطر والكتل الصحفية تطلق نداءً للشركات الوطنية لدعم الإعلام المحلي

أطلقت الأطر والكتل والمؤسسات الصحفية اليوم الأحد 20/9/2020، نداءً للمؤسسات والشركات الوطنية بضرورة دعم الإعلام المحلي الفلسطيني .

فقد أهابت الأطر والكتل والمؤسسات الصحفية في بيان صحفي، بكل المؤسسات الرسمية والوطنية وشركات الاتصالات والبنوك والشركات الاقتصادية الفلسطينية بضرورة القيام بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الاعلام الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة لكي يقوم بواجبه المهني والوطني والتوعي في مواجهة الجائحة والتهديدات الاقتصادية التي تعصف بالمؤسسات.

وأشارت الأطر إلى ما تعاني منه المؤسسات الإعلامية الفلسطينية المحلية من ضائقة مالية كبيرة تعصف بها وتهدد استمرار عملها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الإعلانات التي تعتبر مصدر أساسي لتشغيل هذه المؤسسات لاسيما في ظل حالة الطوارئ وتقطيع المدن وفرض منع التجول.

وأكدت الأطر في بيانها، أن شركات الاتصالات الفلسطينية الوطنية والبنوك الفلسطينية المختلفة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تقف وقفة عز كما عودتنا دوماً لتقف وتساند الإعلام الفلسطيني الذي تأثر بشكل كبير من جائحة كورونا ومن الحصار والعدوان الاسرائيلي.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة صرخة ونداء لإنقاذ هذه المؤسسات الإعلامية المحلية سواء الإذاعات أو الصحف أو المواقع الالكترونية والفضائيات الفلسطينية المحلية والمؤسسات الإعلامية الأهلية حيث تراجع عمل الكثير منها مما أصبح يشكل خطراً على عملها ورسالتها الاعلامية.

وطالبت الأطر من كل المؤسسات الرسمية والوطنية والخاصة وعلى وجه الخصوص رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه ووزيري الاعلام والعمل بضرورة دعم الإعلام الفلسطيني المحلي في غزة والضفة الغربية .