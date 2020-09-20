البزم يكشف عن إصابة العشرات من منتسبي الداخلية "بكورونا" وآخر مستجدات فتح معبر رفح

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني ان وزارة الداخلية تتواصل مع الجانب المصري لإتمام ترتيبات فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة .

وقال البزم خلال تصريحات صحفية حول آخر الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا العشرات من منتسبي وزارة الداخلية أصيبوا بفيروس كورونا، ونبذل كل جهد لمنع ازدياد الإصابات بين القوات؛ لتتمكن من القيام بواجبها في حماية أبناء شعبنا.

وأوضح البزم ان الداخلية شكلت لجنة في وزارة الداخلية لحماية القوات العاملة من الإصابة بالفيروس، والجهات الرقابية تتابع مهامها بهذا الصدد.

ورفض البزم الحديث حالياً عن مرحلة التعايش حيث قال :"ما زلنا بعيدين عن مرحلة التعايش بمعناها الكامل، وما نقوم به من إجراءات يندرج في سياق سياسة التدرّج الحذر، وفي إطار التقييم والدراسة للحالة الوبائية.

وبين ان تخفيف الإجراءات هدفه التوازن بين مواجهة فيروس كورونا، وبين تلبية احتياجات المواطنين، داعياً الجميع لتقدير خطورة المرحلة وطبيعة الظروف التي نعيش.

وشدد على ان المرافق التي تشهد ازدحاماً واكتظاظاً للمواطنين ستبقى مغلقة، وعملية اتخاذ القرارات تتم وفق حالات الإصابة بالفيروس في مناطق انتشاره.