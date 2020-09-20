الكشف عن أعداد المصابين بكورونا في "افريقيا" والدولة الاعلى في الاصابات

كشفت ​منظمة الصحة العالمية، أمس السبت 19/9/2020، ​ عن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس ​كورونا في القارة الأفريقية.

وقالت الصحة العالمية أن إجمالي المصابين بكورونا في ​إفريقيا​ يتجاوز المليون و390 ألفا.

وأصافت الصحة خلال بيان لها أن عدد الوفيات بالفيروس ازداد بـ 371 حالة جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 33621.

واوضحت الصحة أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، مع 657627 حالة إصابة و15857 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات (56956 و1094)، وتليها غانا (45857 و295).