الولايات المتحدة تؤجل حظر "تيك توك"..!

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس السبت19/9/2020 عن تأجيل موعد حجب تطبيق "تيك توك" الصيني للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، لمدة أسبوع.

واشارت الوزارة أن القرار الذي يلزم شركتي "آبل" و"غوغل" بحذف "تيك توك" من قائمة التطبيقات المتوفرة للتنزيل على منصتيهما سيدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 27 على 28 سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن تأجيل الإجراء يأتي في ظل "آخر التطورات الإيجابية" حول الموضوع، بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع تأكيده أن هذا القرار يمنح مجموعة "بايت دانس" الصينية التي تملك "تيك توك" من جهة وشركتي "أوراكل" و"وولمارت" الأمريكيتين من جهة أخرى، وقتا لإتمام صفقة ستفضي بإنشاء شبكة جديدة ستحمل اسم "تيك توك غلوبال" وستتولى تشغيل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، وسيكون مقرها في تكساس.