الطقس: انخفاض الحرارة وانتهاء الموجة الحارة غدا

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الاحد 20/9/2020، ان الجو حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، انحسار الكتلة الهوائية الحارة التي اثرت على البلاد ويكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزيا معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .