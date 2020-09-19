بسبب "مزحة".. محكمة أمريكية تحكم على طبيب بالسجن 13 عامًا

أصدرت محكمة أمريكية بالسجن الفعلي مدة 12 عاما و غرامة 1.9 مليون دولار على طبيب أسنان في ألاسكا، بسبب إساءة مهنة الطب علنًا، اثناء عملية جراحية مع مريضة.

وأوضحت المحكمة في ألاسكا، ان الطبيب لوكهارت ارسل لأصدقائه رسائل متفاخرًا بمزحه أثناء خلعه سن مريضة وهو يتحرك بجهاز"هافر بورد"، الجمعة، واعتبرتها المحكمة "تهورا خطيرا، وتهديدا لحياة المرضى"، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال القاضي "مايكل ولفرتون": "بعد مراجعة القضية مرارا وتكرارا، أدركت أنك كدت تقتل بعض الناس".

وقال الطبيب لوكهارت: إنّه "بالنظر إلى الوراء، لا أستطيع أن أقول بالضبط متى بدأت في الخروج عن المسار، مضيفا "كان بإمكاني ويجب أن أحافظ على انضباط وتركيز أفضل".

وأكد المريضة "فيرونيكا فيلهلم"، في المحكمة، إنها "غاضبة جداً" عندما اكتشفت ما حدث، وأنها لا تعلم بما حدث لها أثناء العملية، لأنها كانت مخدرة.

طبيب من ولاية ألاسكا الأمريكية تم استدعاؤه من السلطات المحلية لأنه قام بعلاج أسنان مريضة وهو يقف على لوح متحرك (Hoverboard)



وقد أدين في 46 جريمة جنائية بسبب هذا الفعل وأفعال سابقة وهو قيد التحقيق.



هكذا كان يعمل في عيادتهpic.twitter.com/mEoHbWMz0V — VISION TUBE (@ChannelTubeid) January 21, 2020

وحاول الطبيب الاحتيال على التأمين الصحي، بإجبار المرضى على الخضوع للتخدير الكلي دون داعٍ، لمطالبة التأمين بتكاليف إضافية.

وانكر الطبيب احتياله على التأمين الصحي، فيما اعترف في المحكمة بأنه اجرى العملية على جهاز "الهافر بورد" المتحرك.