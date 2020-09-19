محاولة "فاشلة" لتسميم "ترامب" عبر طرد بريدي

أفاد مسؤولان أمريكيان، اليوم السبت، بأن الجهات الرسمية اعترضت طرد بريدي مُوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض هذا الأسبوع، يحتوي على مادة الريسين شديدة السُمية.

وقال مسؤولين من سلطات إنفاذ القانون، لشبكة "سي أن أن": إنه "تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين السامة في الطرد. ويتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج المكان قبل وصولها إلى البيت الأبيض".

وأوضحا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض يحققان في الأمر.

وفقًا لخبراء، فإن مادة الريسين هي مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب أو حمض.

يسبب الريسين في خالة تناوله، الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.