قافلة المساعدات البريطانية تصل إلي ليبيا، وسفينة يونانية تبحر من بيريوس نحو غزة

فلسطين اليوم: وكالات

وصلت قافلة المساعدات البريطانية الي الأراضي الليبية بعد أن عبرت الحدود قادمة من تونس في طريقها الي قطاع غزة وتتكون من أكثر من‏122‏ سيارة محملة بالأغذية والمساعدات الإنسانية والطبية ويقودها النائب البريطاني الشهير جورج جالاوي تحت شعارا تحيا فلسطينا واستقبلت القافلة وفودا من منظمات المجتمع المدني ومؤسسة القذافي للتنمية وجمعيات الاغاثة ومجلس رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية‏.‏

وأكدت مؤسسة القذافي للتنمية أنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة لتأمين مرور سهل للقافلة‏,‏ مؤكدة أنها ليست المرة الأولي التي يخوضها الليبيون لدعم دخولهم فلسطين‏.‏

ومن جانبه أكد محمد الحداد مدير الجمعية العربية البريطانية وممثل جمعية القذافي العالمية للأعمال الخيرية ببريطانيا أن هناك قافلة أخري مكونة من‏100‏ سيارة ستنضم إلي قافلة خط الحياة القادمة من بريطانيا إلي غزة في مدينة بنغازي الليبية ليصبح مجموع السيارات المحملة بالأغذية والمساعدات‏222‏ سيارة‏.‏

وأبحرت أمس من ميناء بيريوس غرب أثينا سفينة مساعدات إنسانية يونانية إلي الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة‏,‏ وتحمل سفينة المساعدات الجديدة نحو‏97‏ طنا من المواد الغذائية أو أدوية وأطعمة محفوظة وملابس وأدوات طبية وأشياء أخري متنوعة مثل الدقيق وزيت الزيتون والسكر والأرز وحبوب بقولية‏,‏ لمساعدة المواطنين في قطاع غزة علي تعدي الأزمة التي لحقت بهم جراء العدوان الإسرائيلي‏.‏

وأشرفت وزارة الخارجية اليونانية علي الحملة‏,‏ كما تولت الكنيسة الأرثوذكسية بطريقة خاصة الأدوية التي تم شراؤها وجمعها عن طريق الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية والاجتماعية المختلفة باليونان‏,‏ وسوف تتولي الأمم المتحدة توزيع هذه المساعدات علي أهالي القطاع‏.‏

وتعتبر حملة المساعدات الانسانية المشار إليها هي الخامسة من نوعها التي تغادر اليونان الي الشعب الفلسطيني‏,‏ حيث تم قبل ذلك إرسال ثلاث طائرات عسكرية من طراز سي‏130‏ وسفينة شحن‏.‏ وسوف تتحمل وزارة الخارجية‏(‏ قسم المساعدات الهيلينية‏)‏ تكلفة إبحار السفينة الي فلسطين‏.‏