بسبب "كورونا".. تمديد إغلاق مدرستين في بيت لحم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، اليوم السبت، تمديد إغلاق مدرستين، بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الضفة المحتلة.

وأوضحت المديرية، أنها مددت اغلاق بنات العُبيدية الثانوية، وشعب صفية في مدارس مختلفة، لذات السبب.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لـمواطنة من يطا (85 عاما) ومواطن من أريحا (73 عاما) ومواطن من بيت لحم (89 عاما)، إضافة إلى حالتي وفاة في الطور وسلوان .