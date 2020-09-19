موعد انتهاء الأجواء الحارة في فلسطين ؟

أكد مختصين في علوم الطقس، اليوم السبت، أن مٌخرجات النماذج الجوية تُشير الى استمرار الطقس الصيفي الحار خلال اليومين المقبلين، إذ تكون درجات الحرارة ما بين بداية ومنتصف الثلاثينيات في غالبية المناطق، وتتجاوز منتصف الثلاثينيات في أريحا والبحر الميت.

وأوضح المختصين، أن درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض التدريجي مع منتصف الأسبوع لتقترب من معدلاتها السنوية العامة وأن مُعدلاتها تقل بقليل مع نهايته، إثر اقتراب هوائية أكثر اعتدالاً من الحوض الشرقي للمتوسط.

وفي المرتفعات الجبلية تسود أجواء معتدلة لتصبح في نهاية العشرينيات، وحارة نسبياً في بقية المناطق.

فيما تبقى حارة في أريحا والأغوار والبحر الميت، وتظهر كميات من السحب المُنخفضة خاصة في فترة الصباح الباكر.