الحملة الوطنية بغزة تدعو الجامعات لمراعاة الطلبة بتخفيض الرسوم الجامعي

طالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، اليوم السبت، إدارات الجامعات الفلسطينية إلى مراعاة مصالح وحقوق الطلبة وذويهم، خصوصاً خلال الفترة الراهنة والعصيبة التي يعيشها أبناء شعبنا، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتداعياتها الخطيرة.

وأوضحت الحملة الوطنية، في بيان لها، أن ما تداعيات الوباء فقدان الآلاف الأسر الفلسطينية لمصادر دخلهم، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على قدرة الطلبة بالالتحاق بالتعليم الجامعي.

وبيّنت أن هذا يتطلب من الجامعات العمل فوراً لتخفيض رسوم الساعة الدراسية، في ظل توقف التكاليف التشغيلية، واعتماد الجامعات نظام التعليم عن بعد بدلاً من التعليم الوجاهي.

ودعا رامي محسن المتحدث باسم الحملة، د. محمد اشتية، ووزارة التعليم العالي، بضرورة إصدار توجيهاتهما الفورية وواضحة، للجامعات لتخفيض رسوم الساعة الدراسية، سيما في ظل تقليص نفقات العملية التعليمية خلال الجائحة.

وقال: إنه "يتطلب بداهةً تخفيض الرسوم الجامعية، بهدف تعزيز فرص التحاق الطلبة بجامعاتهم، خصوصاً وأن هناك مؤشرات، تتحدث عن ضعف إقبال الطلبة على التعليم الجامعي، نتيجة الفقر والبطالة وانكشاف شرائح مجتمعية جديدة".

وجددت الحملة الوطنية، تأكيدها على أنها تقف إلى جانب حق الطلبة بالتعليم الجامعي.

ودعت إدارة الجامعات والحكومة ووزارة التعليم العالي، إلى تبني رؤي وخطط تهدف لدعم فرص التحاق الطالب بجامعته، من خلال انتهاج فقه الطوارئ والضرورة، وبما يتناسب مع الظرف الراهن وتداعيات حالة الطوارئ، مجددةً في الوقت ذاته على مطالبها بضرورة وضع حد لسياسة تسليع التعليم.