ضهير: توقعات بازدياد أعداد إصابات "كورونا" بغزة في الشتاء

أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، اليوم السبت، أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تزداد في فصل الشتاء، وبالتالي ستكون عامل خطير في ظل تفشي "كورونا" في قطاع غزة.

وتوقع ضهير، ازدياد كبير في أعداد الإصابات بالأمراض التنفسية في الشتاء، بما فيها فيروس "كورونا"، وقال: إنه "سينهك القطاع الصحي لوجود حالات عديدة بمسببات عديدة".

ونبه من وجود أعداد كبيرة في هذا الفصل، قد يرهق القطاع الصحي بالحالات شديدة العدوى أو الخطيرة يجعل قدرة القطاع الصحي بمواجهة الاعداد سيجعل صعوبة بالتعامل معها.

واعلن ضهير أن وزارة الصحة تكتشف بؤر جديدة نتيجة التقصي الوباء في قطاع غزة ويتم التعامل معها.

وأكد أن مراكز الرعاية ستبقى مغلقة في المناطق المصنفة حمراء في قطاع غزة، مع الاقتصار بالتطبيب عن بعد وعبر الفرق، فيما سيتم فتحها في المناطق الخضراء ويتم العمل على تقديم خدمة التطعيم والحوامل والأمراض المزمنة.