تعليم غزة: جاهزون لأي سيناريو والقرار مرهون بالحالة الوبائية

أكد محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، أن وزارته جاهزة لأي سيناريو للعملية التعليمية وقرار البدء مرهون بالحالة الوبائية وعودة الدراسة عندما تكون الظروف الصحية مناسبة، في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وأوضح مطر، أن تركيز وزارة التعليم هذه الفترة على انشاء الفصول الافتراضية، وأن المعلمين الذين أتموا إنشاء فصولهم بدأوا بمراجعات وطرح بعض المواد الخفيفة، مؤكدًا أنه "لا يمكن طرح الفصول الافتراضية كبديل عن التعليم الوجاهي".

وبيّن أنه حال استأنفت الدراسة في الفترة المقبلة فسنذهب للسيناريو الثاني وهو التعليم الجزئي بدوام 3 أيام لكل طالب أسبوعيا وجاهيا و3 أيام في المنزل من خلال الفصول الافتراضية، وأنه أي إجراء بخصوص الثانوية العامة سيكون بالتشاور مع وزارة التربية والتعليم برام الله.

وذكر أن الثانوية العامة لها أولوية وفق أي سيناريو لعودة العملية التعليمية، ولو استؤنفت الدراسة فستكون الأولوية للثانوية العامة ونأمل أن تكون البداية قريبة.

وشدّد مطر، على أنه "لن يبنى أي تقييم على الفصول الافتراضية حاليا".